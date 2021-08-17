В Челябинской области осудят предпринимателя за махинации с жильем для детей-сирот

Мужчину будут судить по двум статьям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области будут судить бизнесмена из Верхнеуральска за махинации с жильем для детей-сирот. Он обвиняется в подделке документов и в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

— По версии следствия, в период 2014-2016 годов обвиняемый продал администрации Верхнеуральского района две непригодные для проживания квартиры, которые предназначались для детей-сирот. При этом мужчина предоставил фиктивные документы о соответствии данных помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям и строительным нормам, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Речь идет о двух квартирах в Верхнеуральске. Одна из них расположена в доме в доме №8 по улице Братьев Кашириных, а другая —находится по адресу Цветочная, 33. Это жилье предоставлено лицам из числа детей-сирот и детям, оставшихся без попечения родителей.

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