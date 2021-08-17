В Челябинской области ОНФ берет на контроль строительство тротуаров

Губернатор провел рабочую встречу с руководителем регионального исполкома ОНФ. Фото: gubernator74.ru

Во вторник, 17 августа, губернатор Челябинской области провел встречу с руководителем регионального исполкома ОНФ Денисом Рыжим. Темой беседы стал вопрос отработки обращений южноуральцев на прямую линию с президентом России, мониторинг и контроль цен, инспектирование итогов работы по нацпроектам.

— На все обращения, которые пришли на прямую линию с Президентом, жители получат обратную связь. Мы вместе организовали работу, ни один вопрос не останется без внимания, — цитирует губернатора пресс-службы главы региона.

На прямую линию с президентом поступило в этом году 28 517 обращении .

— Главная задача — отсортировать обращения и передать в работу. Процесс идет хорошо, задача, которую поставил Президент ОНФ и органам исполнительной власти, будет выполнена, — сказал Рыжий.

Обсуждая работу по нацпроектам, губернатор предложил экспертам высказывать свое мнение на стадии подготовки проектно-сметной документации, ведь все задачи должны исполняться в комплексе.

— Есть одна тема, которую ОНФ может взять на контроль, — строительство тротуаров при реконструкции дорог, особенно в небольших населенных пунктах. Дорогу делают, а про тротуар забывают. В большинстве случаев его там никогда рядом не было, но когда возникает тротуар, то у людей совершенно другая реакция, не только в пользу автомобилистов, что важно, делается дорога, но и в пользу пешеходов. Во время визита в один из муниципалитетов по своей линии я дал поручение обратить на это внимание, здорово, если на это обратит внимание ОНФ, и будет дополнительный контроль, — сказал Текслер.

Мониторинг и контроль цен — еще одна важная тема встречи. ОНФ, как отметил губернатор, оказывает ему существенную поддержку мне в части дополнительного мониторинга и контроля.

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