Житель Магнитогорска получил через почту посылку с наркотиками

Мужчину будут судить за контрабанду наркотиков, а также за их приобретение и хранение.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Челябинской области будут судить жителя Магнитогорска, который по почте получил крупную партию наркотиков. Он обвиняется в совершении преступлений по пункту «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотического средства) и ч. 3 ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотического средства). Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемый в декабре прошлого года заказал через интернет у неустановленного лица наркотики массой в 1 кг. Их ему отправили из другого государства через международную почтовую службу. Через месяц посылка с запрещенными веществам прибыла в Магнитогорск. Мужчина получил ее в пункте доставки и был задержан правоохранителями.
Уголовное дело в отношении обвиняемого будет рассмотрено по существу в Орджоникидзевском районном суде Магнитогорска.
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