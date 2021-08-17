Мэрия Челябинска не определилась с датой проведения фейерверка в честь Дня города

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В некоторых СМИ появилась информация, что праздничный фейерверк в честь Дня города в Челябинске состоится 12 сентября. Однако в администрации областного центра эти данные опровергли.

— Окончательного решения о праздничном фейерверке в честь Дня города, а также о дате его возможного проведения в настоящий момент не принято. Информация о проведении фейерверка 12 сентября не соответствует действительности, — прокомментировали в мэрии.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Челябинской области оценивается Роспотребнадзором как неблагополучная. В связи с этим празднование дня города будет проводиться с ограничениями: все мероприятия разобьют на более мелкие, чтобы не допустить массового скопления людей. Кроме того, посетители обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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