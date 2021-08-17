Из Челябинска и Магнитогорска разрешили авиаперелеты в Египет

Полеты в Египет будут осуществляться авиакомпаниями от двух до пяти раз в неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росавиация выдала авиакомпаниям допуск на перелеты из аэропортов Челябинска и Магнитогорска в Египет. Конечным пунктом назначения для самолетов станут города Шарм-Эль-Шейх и Хургада. Рейсы будут осуществляться до пяти раз в неделю. Приказ об этом был опубликован на сайте Росавиации во вторник, 17 августа.

Всего допуск получили четыре авиакомпании. В Хурагду из Челябинска станут летать самолеты «Северный ветер», «Ред Вингс», «Роял Флайт» и «Ай Флай». Их рейсы будут осуществляться от 2 до 5 раз в неделю. Из аэропорта Магнитогорска в этот же город будут летать авиакомпании «Роял Флайт» и «Северный Ветер». Рейсы осуществляются два раза в неделю.

Полеты в Шарм-Эль-Шейх из Челябинска разрешены компаниям «Ред Вингс», «Роял Флайт» и «НордСтар». Их рейсы будут осуществляться от 3 до 5 раз в неделю. Из аэропорта Магнитогорска в Шарм-Эль-Шейх можно улететь только на самолете «Роял Флайт». Периодичность рейсов — два раза в неделю.

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