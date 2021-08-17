Из Калининграда в Челябинск запустят новый поезд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинск будет ездить поезд из Калининграда. Однако создание железнодорожного сообщения между этими городами ожидается только в следующем году. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров во время своего рабочего визита в отдаленный регион России, пишут наши коллеги из КП-Калининград.

— Два поезда на Москву, поезд в Питер, поезд в Адлер, и вот скоро добавится еще на Челябинск. Мне сказали, что это достаточно популярное направление. Но это, правда, на следующий летний сезон, — сказал Лавров.

В настоящий момент добраться из Калининграда в Челябинск можно только на самолете. Авиаперелеты осуществляются два раза в неделю.

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