Врач-инфекционист рассказал о ревакцинации перед новой волной пандемии

В августе наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и по всей стране. О том, стоит ли ревакцинироваться и обязательно ли использовать ту же вакцину, что и в первый раз, рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

Насколько актуальна сейчас ревакцинация? Есть ли авторитетные исследования в области ревакцинации?

Мы можем говорить о спаде заболеваемости COVID-19, в первую очередь потому что снизилась заполняемость больниц — количество пациентов с таким диагнозом, которых выписывают, превышает число поступающих. Но важно помнить о том, что это временное явление. По прогнозам четвертая волна пандемии придет осенью — в середине сентября или к октябрю. Спад заболеваемости, который мы наблюдаем сейчас, — наиболее подходящее время для ревакцинации и вакцинации после перенесенного заболевания. Почему? Во-первых, потому что риск заразиться в очереди в поликлинике или сразу после вакцинации сейчас ниже, во-вторых, за оставшееся время до очередного подъема заболеваемости вакцина успеет оказать действие, увеличив количество антител до защитного уровня. Таким образом, человек будет готов к очередной волне пандемии. Кроме того, в грядущей четвертой волне есть большой риск, что появятся новые более опасные штаммы вируса.

COVID-19 изучается всего полтора года, а исследования в области вакцинации от коронавируса начались около года назад. Таким образом еще рано говорить о появлении фундаментальных исследований в области ревакцинации. При этом риск последствий заболевания коронавирусом SARS-CoV-2 несравнимо выше, чем возможные последствия ревакцинации. Спутник V и другие отечественные вакцины до сих пор не показывали серьезных побочных эффектов. Да, встречаются разовые случаи, но они приходятся на пик пандемии, когда человек мог заразиться сразу перед или после вакцинации, получив нагрузку на организм от вакцины и вируса одновременно. Люди, которые планово вакцинировались до третьей волны — в марте и апреле этого года — перенесли вакцинацию без последствий для здоровья.

Можно ли повторно вакцинироваться другой вакциной или обязательно той же, что и в первый раз?

Независимо от выбранного препарата в организм поступает вещество с антигенной структурой, максимально «похожей» на коронавирус SARS-CoV-2. То есть, это может быть убитый вирус, как в вакцине «КовиВак», либо S-белок, насаженный на аденовирус, как в «Спутнике-V», либо мРНК, синтезирующая S-белок, как в вакцинах Moderna или Pfizer — в любом случае на эту структуру вырабатываются антитела, которые потом при встрече с реальным коронавирусом защитят организм.

У каждого вируса есть штаммы. Когда вирус попадает в организм повторно, то антитела уже есть, и защитный механизм сработает независимо от штамма. То же самое происходит в случае с вакциной: важно, чтобы в организм попала структура, похожая на коронавирус, неважно какая. Поэтому, по уже имеющимся данным, можно ревакцинироваться любой из вакцин, которые есть на сегодня. Главное — запустить процессы выработки антител, чтобы клетки памяти активировались и усилили иммунитет.

А что касается частоты вакцинации, то в качестве примера можно привести прививочный календарь младенцев. Весь первый год жизни ребенок получает большое количество разных вакцин, иногда 2 или 3 единовременно, и это помогает сохранить здоровье и сформировать иммунитет.

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