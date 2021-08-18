Сбер поддержал издание учебных пособий по практической экологии для младших школьников

К новому учебному году в школы Челябинской области для учащихся первых классов поступит 46,7 тысячи экземпляров учебных пособий по практической экологии. Сбер выступил партнером проекта.

Эко-образовательную программу инициировало министерство экологии Челябинской области. С участием ведущих ученых Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета и Челябинского государственного университета разработаны и подготовлены к изданию учебно-методические комплекты «Практическая экология для младших школьников». В них вошли «Методические материалы для учителя» и «Учебные пособия для обучающихся 1 классов» начального общего образования. Проект реализуется под патронажем губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Виталий Безруков, заместитель министра экологии Челябинской области:

— Мы одни из первых регионов в стране решили внедрить систему непрерывного экообразования. Данный проект был презентован на IX Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге, где получил положительные отзывы коллег и желание реализовать наш опыт в других регионах страны. Также хочется отметить, что все учебные пособия напечатаны на средства благотворителей, которыми выступили промышленные предприятия и крупные организации. Участие промышленников в образовательном экологическом проекте свидетельствует об открытости и желании вкладывать ресурсы в экологическое благополучие региона.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Сбер реализует политику ESG и регулярно поддерживает экологические инициативы в регионе. В этом году мы провели Зеленый Марафон, посадили десятки тысяч деревьев и благоустроили общественные пространства. Приобретение учебников экологии для школьников — еще один шаг к тому, чтобы поддержать регион в решении экологических задач. Важно с детства объяснять, почему каждый человек ответственен за состояние окружающей среды.

Учебные комплекты включены в Концепцию непрерывного образования Министерства образования Челябинской области. Первая партия комплектов уже поступила в муниципалитеты и школы.

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