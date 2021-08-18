В Челябинской области за день у 385 человек обнаружили коронавирус

Коронавирусом заразились более 81,5 тыс.жителей региона Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области медики выявили 385 новых случаев коронавируса.

Болеют сейчас 6750 жителей области.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от коронавируса умерли 20 пациентов.

Всего с начала эпидемии в Челябинской области диагноз Covid-19 подтверди у 81 тыс. 535 человек.

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