Челябинец побил водителя троллейбуса пистолетом

В троллейбусе на остановке началась драка Фото: Андрей АБРАМОВ

На водителя троллейбуса напали ранним утром 17 августа на остановке «улица Островского» на Свердловском проспекте в Челябинске.

21-летний пассажир поспорил с водителем, а затем несколько раз ударил того по голове пневматическим пистолетом.

На место происшествия вызвали группу задержания. Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, нападавшего поймали и передали полицейским. Оружие, которое изъяли у молодого человека, по конструкции похоже на пистолет Макарова.

46-летнего водителя госпитализировали с травмами головы.

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