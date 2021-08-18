«Тайга берет свое»: как живут медвежата из челябинского приюта в реабилитационном центре

Медвежата на прикормке. Фото: реабилитационный центр диких животных «Утес»

Из маленьких игривых и нежных медвежат Варя и Баграт превратились в осторожных взрослеющих животных. А это значит, что природное в них не забыто и, возможно, они смогут выжить и без человека.

Бывшие подопечные Карена Даллакяна медвежата Варвара и Баграт адаптируются в новом доме — хабаровском реабилитационном центре «Утес» чуть больше месяца. За это время они возмужали, перестали суетиться и подружились с собратьями.

А вот к человеку стали относиться настороженно — понемногу становятся дикими животными!

— Они включают все свои природные навыки и таланты. Им нужно отныне много слушать и слышать, принюхиваться и тонко чувствовать, быть сильными и осторожными! Тайга берет свое, тайга лечит! — написала на своей странице в Instagram руководитель школы зооволонтеров фонда «Спаси меня» Екатерина Карпенко.

Напомним, малышку Варвару подобрал житель Чебаркуля и привел на людный пляж. Чуть позже в приют «Спаси меня» для отправки в Хабаровск передали еще одного косолапого — Баграта из Пермского края. Но, как писали наши коллеги КП-Пермь, не обошлось без скандала. В июле медвежат передали в реабилитационный центр «Утес», где они не будут контактировать с человеком — за ними наблюдают только по камерам. А уже следующей весной, если спячка будет успешной, их могут выпустить на волю.

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