В челябинском аэропорту грузчики обокрали пассажира

У подозреваемых изъяли украденные устройства. Фото: Южно-Уральское ЛУ МВД на транспорте

Пассажир авиарейса «Челябинск-Мурманск» после полета недосчитался вещей в своем багаже. Из сумки, которую он сдал перед посадкой на самолет, пропала пара беспроводных аудиоколонок стоимостью 5 тысяч рублей.

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что колонки из багажа забрали двое грузчиков. Одному из подозреваемых 20, другому 21 год, оба работают в службе наземного обслуживания челябинского аэропорта.

— Вступив в преступный сговор, они похитили колонки из багажа потерпевшего, — рассказали в Южно-Уральском ЛУ МВД на транспорте.

Следователи возбудили уголовное дело о краже. Грузчикам грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

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