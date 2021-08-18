Со второй попытки: Минсоц Челябинской области назвал некоммерческие организации, которые поучат субсидии

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. Фото: gubernator74.ru

Министерство социальных отношений Челябинской области расширило список получателей региональной субсидии на реализацию социально-значимых проектов. После повторного конкурса вместо трех организаций деньги получат 22.

Первый конкурс практически закончился провалом: только три организации предоставили справку из Фонда социального страхования. Остальные 50 общественников не пропустили по техническим причинам. Так как многие мероприятия проектов проходят в определенные даты, НКО пришлось отказаться от планов, либо перенести задуманное.

— Мы не прошли в первый раз, условия немного отличались от других конкурсов, поэтому участники не поняли, что нужно предоставить справку из ФСС, — рассказывает исполнительный директор общественной организации «Наше место» Наталья Кузнецова. — Основные наши проекты мы реализовываем за счет Фонда президентских грантов, но всегда нужны дополнительные средства. На субсидию изначально планировали показать инклюзивные спектакли, но от идеи пришлось отказаться.

Со второй попытки организация «Наше место» получила более 600 тысяч на Форум инклюзивного творчества «Необыкновенные люди», который пройдет в начале октября.

Общая сумма субсидии составила 13,5 млн рублей. Среди получателей детский благотворительный фонд «Андрюша», региональное отделение «Российских студенческих отрядов», центр социальной адаптации «Спарта 74», Фонд развития народного танца, Союз родителей, челябинское отделение «Всероссийского общества инвалидов и другие известные некоммерческие организации. Размер каждом субсидии составит от 400 до 700 тысяч рублей.

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