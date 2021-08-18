В Челябинской области старую пожарную технику заменят по новой программе

Губернатор поручил держать на контроле ситуацию со строительством домов на юге региона и выплатах пострадавшим от лесных пожаров. Фото: gubernator74.ru

В среду, 18 августа, губернатор Челябинской области провел совещание в формате ВКС с главами городов и районов, обозначив приоритетные направления работы.

Начал глава региона с поручений президента страны, которые Владимир Путин дал во время визита в Челябинскую область по помощи пострадавшим от лесных пожаров жителям юга региона. В Джабыке и Запасном строятся дома, завершаются выплаты. Губернатор призвал всех ответственных держать ситуацию на контроле. В сентябре, подчеркнул Алексей Текслер, люди должны получить жилье или выплаты.

На уровне региона принято решение о модернизации и усилении материально-технической базы областной противопожарной службы.

— Мной приняты решения по укреплению областной противопожарной службы, дополнительно оснастим ее уже в этом году новыми пожарными машинами на базе автомобиля «Урал» на сумму более 100 млн рублей. До конца года примем региональную программу, которая позволит поэтапно в течение трех лет заменить технику областной противопожарной службы на современную, — сказал губернатор.

В Джабыке и Запасном сейчас строятся дома. Фото: Кирилл САДЫКОВ

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