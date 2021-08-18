На прием к врачу в Челябинской области теперь можно записаться через мессенджер

Челябинцам предложили протестировать новый способ записи к врачу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Челябинской области теперь могут записаться на прием к терапевту или на вакцинацию от коронавируса через WhatsApp, Viber, Telegram и Вконтактe. С помощью мессенджеров можно также отменить запись к врачу, перенести визит на другое время или вызвать доктора на дом.

Для этого в Telegram нужно написать @miac74_122_bot, в Viber или WhatsApp отправить сообщение на номер +7 351 240-13-13, а Вконтакте написать в сообщения в группе vk.com/sluzhba122. Заявки обрабатывают автоматически.

С помощью ботов в мессенджерах надеются упростить и ускорить обращение за медпомощью. Сейчас на телефоны единого медицинского колл-центра 122 и 240-13-13 дозвониться удается не всем.

— Около 15% звонящих не дожидаются ответа при обращении по телефону и вешают трубку, — рассказал директор областного медицинского информационно-аналитического центра Алексей Ульянов.

Он сообщил, что в будущем все обращения собираются фильтровать: на первом уровне их будет принимать робот на втором — оператор колл-центра, а на третьем — специалисты конкретных больниц и поликлиник.

Как уточнили пресс-службе регионального минздрава, сейчас в единой диспетчерской принимают около 65 тыс. звонков в день.

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