Облик межвузовского кампуса в Челябинске определит международный конкурс

Архитектурный облик кампуса в Челябинске определит международный конкурс. Фото: gubernator74.ru

Решение о строительстве межвузовского кампуса принято накануне на заседании федерального Правительства. Наш город вошел в ТОП-8 мегаполисов, заявивших на конкурс министерства образования РФ полностью готовые проекты. Строительство начнется уже в следующем году, до 60% предполагаемой суммы составит федеральный грант.

Губернатор лично продвигал на федеральном уровне идею возведения современного межвузовского научно-образовательного центра в Челябинске.

В среду, 18 августа, Алексей Текслер объявил, что архитектурный облик кампуса определит международный конкурс.

— Этот проект будет у нас на особом контроле. Мы создадим специальную команду, которая будет им заниматься. Проведем международный архитектурный конкурс для того, чтобы наш кампус в архитектурном плане был запоминающимся объектом в регионе и мог конкурировать с любыми другими подобными объектами в мире, — сказал глава области.

Напомним, кампус расположится на территории ЮУрГУ, ЧелГУ и на выезде их города, в районе жилого комлекса L-Town.

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