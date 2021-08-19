Со скоростью смартфона: что бы мог сделать человек, если бы его возможности росли как характеристики смартфонов

За последние несколько лет технологии сделали стремительный рывок в развитии, а люди пользуются смартфонами, которые по мощности и функционалу не сильно уступают компьютерам. По данным Билайн за последние два года у самых популярных моделей, продаваемых в сети магазинов оператора, мощность процессора увеличилась на 43%, разрешение камеры стало выше в шесть раз, а память выросла в восемь раз.

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Трудно представить себе ситуацию, когда мы выходим из дома и не берем с собой телефон. Умные устройства дарят человеку новые возможности и позволяют сократить время привычных операций. Давайте представим, что было бы, если бы способности человека росли с той же скоростью, что и характеристики смартфона. В качестве примера возьмем скорость развитие этих устройств за два последних года.

Запомнить все

Память смартфона определяет способности гаджета к хранению информации. Чем больше памяти заложено в устройство, тем больше можно сохранить фотографий, видео и приложений. Уверены, у вас хоть раз бывало такое, когда память устройства была переполнена, вследствие чего камера переставала открываться.

С людьми происходит то же самое, когда они чрезмерно загружены. Ты просто отключаешься и не слышишь, что тебе говорят. В среднем человек может держать в памяти около семи вещей одновременно. Если человеческая память развивалась бы наравне с памятью телефона, то мы могли бы запоминать более трех тысяч вещей. Например, помнить все важные даты и планы на восемь лет вперед.

Но зачем забивать голову не нужной информацией, если можно воспользоваться технологиями? Например, абоненты Билайн в мобильном приложение «Мой Билайн» могут решать большинство вопросов обслуживания своего номера и номеров членов своей семьи, а также пользоваться эксклюзивными предложениями от оператора и партнеров.

Глаза как камера

За два года разрешение камер популярных моделей смартфона выросло в шесть раз. Разрешение камеры — это количество точек по горизонтали и вертикали, из которых формируется изображение. Эта характеристика влияет на то, насколько четко мы видим детали изображения на итоговой фотографии. Фотографию в хорошем разрешении можно приблизить и не потерять качество снимка.

А что было бы со зрением человека, если бы его характеристики росли с той же скоростью? В среднем человек читает книгу на расстоянии 40-50 cм. Если бы зрения развивалось со скоростью развития камеры смартфонов, то через шесть лет люди могли бы читать на расстоянии 972 метров и видеть на расстоянии километра. Нужно ли человеку столько информации — вопрос.

Бегущий со скоростью процессора

По данным Билайн, мощность процессора у самых популярных смартфонов за два года выросла на 43%. Процессор в телефоне отвечает за скорость выполнения команд. Чем больше его мощность, тем больше функций можно реализовать с помощью смартфона. Это влияет на скорость работы приложений и их возможности. Мощный процессор позволяет производителям делать более интересные приложения.

Если бы скорость передвижения человека росла каждые два года на 43%, то вместо 5 км/ч через шесть лет он мог бы передвигаться со скоростью 15 км/ч. В таком случае, дорога от остановки общественного транспорта до дома занимала бы в три раза меньше времени.

Телефоны выполняют роль личного помощника, который может ускорить выполнение рутинных дел, чтобы оставить вам время для жизни, эмоций или интеллектуального труда. Так что пока биохакинг из фильмов про будущее нам недоступен, мощный смартфон, купленный в магазинах Билайн, поможет решить текущие задачи.

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