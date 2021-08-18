29% горожан хотели бы, чтобы Челябинск стал столицей России

Большая часть челябинцев не пришла в восторг от идеи сделать город столицей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Челябинска поучаствовали в социологическом исследовании, которое провел портал Superjob после резонансного выступления министра обороны России Сергея Шойгу. Глава министерства предложил перенести столицу страны из Москвы в Сибирь и построить поблизости пять городов-миллионников.

29% участников опроса в Челябинске заявили, что их город подойдет на роль столицы лучше любого сибирского.

Впрочем, самая существенная часть респондентов против превращения Челябинска в административный центр всей страны. Идею не одобрили 46% опрошенных. Еще 25% участников исследования не определились со своим мнением по такому далекому от реальности вопросу.

С наибольшим энтузиазмом идею перенести столицу в их город отнеслись жители Омска. Там инициативу поддержали 49% респондентов.

Среди жителей всех 398 российских населенных пунктов, где проводили опрос, предложения Сергея Шойгу поддержали только 22%.

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