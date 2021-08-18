«Работать некому»: челябинцы встряли в огромную очередь за билетами на автовокзале

Фото: читатель КП

Читательница КП пожаловалась на большую очередь на автовокзале, который располагается возле областной больницы. В половине 10го утра в кассу скопилось около 30 человек.

— Работает одна касса, народу толпа: и купить, и обменять. Пассажиры возмущаются, а кассир говорит: некому работать, приходите работать — продавать билеты. Социальная дистанция не соблюдается, маски надевают не все, зал маленький, еще киосков понаставили, — возмущается челябинка Ирина.

Мы обратились за комментарием к руководству автовокзалов. Там пообещали разобраться, почему скопилась толпа.

— Кассир на самом деле требуется. Для удобства пассажиров и во избежание очередей в часы пик работает официальный сайт автовокзалов av74.ru по предварительному приобретению билетов на автобусы, — рассказал Сергей Валеев. — Так же в каждом автовокзале стоят терминалы самообслуживания. Ими пользоваться очень просто: достаточно ввести дату и пункт назначения.

При этом не все пассажиры готовы разбираться с терминалами. Говорят, боятся ошибиться.

— А вдруг зависнет? Там надо паспортные данные вводить. Не хочется стоять с паспортом на виду у всей очереди, — возмущается наша читательница.

Напомним, в этом году закрылся скандальный автовокзал на «Юности». Рейсы распределили по оставшимся автовокзалам: «Северные ворота» (Свердловский тракт), «Южные ворота» (Синегорье) и автостанцию «Южная» (Областная больница). Первое время возникла неразбериха: люди путали автовокзалы. Горожане предложили решить проблему с названиями. Замминистра транспорта Александр Егоров пообещал разобраться.

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