В Челябинске прекратят движение трамваев из-за ремонта переезда

Трамваи не смогут проехать через перекресток во время ремонта Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске отремонтируют трамвайный переезд на перекрестке улиц Свободы и Карла Маркса. Из-за работ по его реконструкции с неудобствами придется столкнуться автомобилистам и пассажирам общественного транспорта.

Как рассказали в мэрии, перекресток закроют для трамваев с 22:00 19 августа до 6:00 23 августа. Временные маршруты движения на этот период пока не определили, о них обещают сообщить позже.

Уже сегодня, 18 августа, с 22:00 будет ограничен проезд автомобилей по перекрестку улиц Свободы и Карла Маркса. Восстановить обычный режим движения на участке должны в 6:00 28 августа.

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