В Челябинске умер полный кавалер орденов Трудовой Славы Андрей Чепелев

Андрей Чепелев трижды перевыполнял план и стал полным кавалером орденов Трудовой Славы.

В Челябинске на 73-м году жизни после продолжительной болезни умер полный кавалер орденов Трудовой Славы, токарь-карусельщик ЧТЗ Андрей Чепелев. Отпевание состоится 20 августа в храме Святителя Николая на Митрофановском кладбище в 12-00.

Андрей Чепелев награжден тремя орденами Трудовой Славы, по статусу награда соответствует боевому ордену Славы. После первой награды токарю-карусельщику увеличили план, но и с ним он справился, а потом добавили еще, и Андрей Чепелев вновь подтвердил свое мастерство. Усовершенствовать работу Андрею Чепелеву помогли навыки самбиста, поэтому техника работы с огромным станком и тяжелыми деталями была отлажена до мелочей.

А в 80-е Андрей Михайлович побывал в Детройте на международных соревнованиях на приз Форда. Вышел в финал с американцем. Им предстояло обработать на время и качество деталь. Челябинец справился с задачей на 10 минут раньше. И качество его работы было выше.

С ним беседовал внук Генри Форда, тоже Генри Форд.

— Форд все деньгами мерил. Интересовался, например, почему наши солдаты с одной гранатой на танки бросались. Спросил: «Им что, много платили?». Я обиделся и бросил в сердцах: «Вам этого никогда не понять!». Этот капиталист мне давай денег предлагать. А я поддразнил его, мол, Куба тут недалеко, я лучше там обоснуюсь бесплатно, — вспоминал Андрей Михайлович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Статья Романа Грибанова: как токарь из Челябинска отказал Форду и скрутил двух гангстеров (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru