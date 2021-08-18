В Челябинском храме пройдет бесплатная вакцинация от коронавируса

Пункт вакцинации будет работать с 11 часов утра. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске пройдет бесплатная вакцинация от коронавируса в Свято-Васильевском храме. Прививочные мероприятия для всех желающих запланированы в четверг, 19 августа, с 11 часов утра.

Кроме того, пришедшие на вакцинация горожане могут послушать выступление медицинского работника ГКБ № 8, протоиерея Сергея Севастьянова. Отметим, чтобы сделать прививку нужно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

По данным Минздрава Челябинской области, всего с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 81 тыс. 535 человек.

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