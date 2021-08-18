В Челябинске осудили директора фирмы, обманувшего 64 человек при продаже земли

Подсудимого признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении директора фирмы «Уралэкоресурс», который обманывал людей при продаже земельных участков. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

Как установил суд, обвиняемый в период с 2009 по август 2015 года заключал с гражданами договоры о продаже земельных участков. Однако их потерпевшие не получали, а все деньги директор фирмы забирал себе. Всего таким образом были обмануты 64 человека, а общий ущерб составил 16 млн рублей.

— С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму более 9 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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