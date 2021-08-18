Росприроднадзор проверит инцидент с выбросом сероводорода в Челябинске

Выброс сероводорода зафиксировали рядом с очистными сооружениями. Фото: Росприроднадзор

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора проверит инцидент с выбросом сероводорода, который произошел ночью в Челябинске. Ведомство запросило информацию об авариях за прошедшие сутки для выяснения всех обстоятельств ЧП.

— Происшествие взято на контроль Уральским межрегиональным управления Росприроднадзора. В настоящее время ведомство направило запросы в муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» с требованием о предоставлении информации о произошедших за минувшие сутки авариях, аварийных выбросах, залповых выбросах на территории МУП ПОВВ, — сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Как сообщала ранее «Комсомолка», Единая система мониторинга оценила загрязнение атмосферы как очень высокое. Такое определение дается, когда используемый в системе индекс загрязнения превышает 10 баллов. Пост наблюдения на улице Румянцева оценил количество сероводорода в воздухе в 29,6 баллов.

В мэрии Челябинска заявили, что выброс сероводорода не связан с очистными МУПП ПОВВ. Там подчеркнули, что у них за прошедшие сутки не было никаких аварий.

Свою проверку также проводит прокуратура. В надзорном ведомстве привлекли экспертов, чтобы выяснить причины происшествия.

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