Tele2 поможет социальным предпринимателям – победителям конкурса «Моя страна – моя Россия»

Фото: предоставлено пресс-службой Tele2

При содействии оператора второй год подряд он проводится в номинации «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов».

Эксперты конкурса «Моя страна – моя Россия» определили авторов лучших проектов в области социального предпринимательства и развития молодежных инициатив. Ими стали четыре участника из Санкт-Петербурга, Свердловской и Саратовской областей, Приморского края.

Дауддин Дауди из Санкт-Петербурга предложил идею создания серии интервью с молодыми учеными «PRO Ученых», направленных на популяризацию науки среди молодежи. Житель Свердловской области Ян Кожан защитил проект, ориентированный на развитие творческих индустрий и ремесленничества на базе креативно-туристического кластера в Сысерти родного региона. Константин Травин из Приморского края представил геоаналитическую информационную систему, которая рекомендует оптимальные места для размещения новых торговых точек продаж. Представитель Саратовской области Михаил Шепелев предложил идею открытия онлайн-магазина сувенирной продукции, создаваемой детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Церемония награждения планируется на декабрь 2021 года.

Кирилл Алявдин, директор по корпоративным коммуникациям Tele2:

- Мы видим, что все больше жителей России используют возможности социального предпринимательства для помощи людям, решения проблем своего региона, города или поселка. Tele2 развивает социальное предпринимательство в России с 2012 года. Поэтому идея этого конкурса нам близка, и мы готовы оказать дополнительную поддержку финалистам.

Алексей Агафонов, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей»:

- Сразу в нескольких проектах платформы «Россия – страна возможностей» участники могут попробовать себя в роли предпринимателя, представить и развить собственную бизнес-идею.В этом году тематическое направление «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов» конкурса «Моя страна – моя Россия» показало колоссальный рост – число участников увеличилось в 9 раз в сравнении с прошлым сезоном и достигло рекордных для номинации 5 412 человек.

Лариса Пастухова, руководитель всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ:

- В заключительном этапе, как и в прошлом году, было представлено 30 лучших проектов. Предпринимательская номинация в нынешнем сезоне показала самый стремительный рост участников и стала шестой по популярности, что повлекло повышение конкуренции и качества заявок в очном этапе. Сегодня в финале мы увидели широкий охват тем. Ярко представлена география финалистов номинации – за звание победителя боролись конкурсанты из 20 регионов России.

Основными тематическими направлениями 18-го сезона стали наука, технологии и космос, что приурочено к 60-летию первого космического полета Ю. А. Гагарина. В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» вошел в план основных мероприятий Года науки и технологий в России.

Полный список финалистов конкурса представлен на сайте проекта. Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

По информации от пресс-службы Tele2