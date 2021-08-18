Названа дата открытия памятника Петру Сумину в Челябинске

Концепция будущего памятника. Фото: Государственный исторический музей Южного Урала/ vk.com

Официальное открытие памятника экс-губернатору Петру Сумину запланировано на 20 августа в Челябинске. Бронзовый бюст политика установят на площадке недалеко Государственного исторического музея Южного Урала. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— На церемонию приглашены родные и соратники первого всенародно избранного губернатора. В числе почетных гостей — вдова Ольга Ильинична Сумина. При обсуждении проекта она обращала внимание причастных на необходимость выполнить работы безупречно, с соблюдением всех требований. Задача решена к настоящему времени, скульптура готова к монтажу, и открытие памятника войдет в череду мероприятий к 285-летию Челябинска, — сообщили представители Государственного исторического музея Южного Урала.

Торжественное открытие памятника начнется в 11:30.

Напомним, с предложением об установки мемориального объекта около музея выступил благотворительный фонд «Бирюзовый». Инициативу рассмотрели 16 июня на общественных обсуждениях и заседании Комиссии по установке, демонтажу мемориальных объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественных композиций на территории Челябинска.

Бюст экс-губернатора Петра Сумина начали устанавливать в конце июня, но в процессе выяснилось, что разрешительных документов на проведение работ в защитной зоне у монтажников не было. В итоге работы пришлось отложить на некоторое время. Их возобновили после того, как были соблюдены все правила и процедуры по установке памятников.

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