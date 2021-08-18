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Происшествия18 августа 2021 17:31

В центре Челябинска загорелся автопогрузчик

Сотрудники МЧС быстро потушили пожар
Ян СтоевЯн Стоев
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Пожар потушили в считанные минуты. Фото: архив "КП"

Пожар потушили в считанные минуты. Фото: архив "КП"

В центре Челябинска загорелся автопогрузчик. Инцидент произошел сегодня вечером, 18 августа, возле дома №11 по улице Академика Сахарова.

— Услышали хлопок. Смотрим, а автопогрузчик в районе заднего шасси горит, — рассказал очевидец.

Фото: dushlik / Instagram.com

Фото: dushlik / Instagram.com

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и скорая помощь. Пожар потушили в считанные минуты. По предварительным данным, пострадавших нет.

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