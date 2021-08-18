Пожар потушили в считанные минуты. Фото: архив "КП"
В центре Челябинска загорелся автопогрузчик. Инцидент произошел сегодня вечером, 18 августа, возле дома №11 по улице Академика Сахарова.
— Услышали хлопок. Смотрим, а автопогрузчик в районе заднего шасси горит, — рассказал очевидец.
Фото: dushlik / Instagram.com
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и скорая помощь. Пожар потушили в считанные минуты. По предварительным данным, пострадавших нет.
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