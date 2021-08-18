В Челябинской области осудят сотрудника ФСИН за помощь заключенному в побеге

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет по Челябинской области завершил расследования уголовного дело в отношении младшего инспектора исправительной колонии №21 города Касли. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ), так как помог сбежать заключенному. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, обвиняемый ночью, 26 июля, разрешил заключенному покинуть свою камеру, а также не закрыл замок двери в производственное помещение. В результате этих действий осужденный смог совершить побег из колонии.

Кроме того, следствие считает, что младший инспектор незаконно передал заключенному сотовый телефон и деньги на сумму в 40 тысяч рублей.

— Преступление выявлено сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУФСИН России по Челябинской области. Осужденный, совершивший побег, задержан, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

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