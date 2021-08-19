В Челябинске за проект нового моста через реку Миасс заплатят 30 млн рублей

В ближайшие полтора года мост строить не начнут Фото: Сергей СОТНИКОВ

В Челябинске выбрали подрядчика, который будет готовить проектно-сметную документацию для строительства еще одного моста через реку Миасс. Мост должен связать улицы Энгельса и Красноармейскую.

Победителем электронного аукциона стало пермское ООО «Проектно-строительная компания Камамост».

Изначально за проектирование моста готовы были заплатить 32,3 млн рублей из бюджета Челябинска. Но итоговая цена контракта составила 30,7 млн рублей. Еще один участник аукциона — московское ООО «Метротрансмост» — готов был выполнить работу за 25,2 млн рублей, но предложенные им условия не удовлетворили заказчика.

После заключения договора подрядчику будет необходимо провести все необходимые измерения. Это нужно сделать до 20 февраля следующего года. После этого у фирмы будет еще 13 месяцев на создание проекта будущего моста, согласование его с администрацией Челябинска и прохождение Главгосэкспертизы. Проект, таким образом, должен быть полностью готов весной 2023 года. Возведение моста не начнется раньше этого срока.

Помимо основной конструкции моста подрядчик обязан продумать связь дороги с ближайшими улицами — на всем участке от Братьев Кашириных до Труда. Необходимо также просчитать устройство пешеходных дорожек, ливневой канализации, мест для проезда велосипедистов и установки фонарей.

Напомним, ранее в Челябинске решили украсить праздничной подсветкой три уже существующих моста через реку Миасс.

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