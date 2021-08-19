В горах Челябинской области вырос самый большой в истории урожай «уральского винограда»

Фото: нацпарк «Таганай»

В национальном парке «Таганай» начала созревать голубика. Специалисты подсчитали, сколько в этом году выросло ягоды, которую в народе называют уральским виноградом. Оказалось, что урожай стал рекордным за всю 18-летнюю историю наблюдения.

Обычно голубики вырастает по 1,5 — 4 тонны на гектар (при условии стопроцентного покрытия этой территории ягодным кустарником). Но в 2021 году урожай голубики составил 8,7 тонн на гектар.

Голубика съедобна и даже полезна для человека, но попробовать ягоды не так просто: на Таганае они растут в горной тундре, ближе к вершинам гор.

— Именно там голубики порой бывает столько, что кажется, будто на земле разливается голубое море, — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Там уточнили, что подсчет урожая проводят не ради любопытства: по плодовитости диких ягод оценивают экологическое состояние таганайских горных тундр.

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