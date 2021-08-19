В Челябинске устроят большую распродажу тканей

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В августе пройдет большая распродажа. Все ткани, из которых можно сшить шторы, будут стоить от 100 рублей за метр. Ярмарка-выставка пройдет во дворце культуры ЧТЗ.

В ассортименте:

— тюль;

— органза;

— вуаль;

— турецкая микро;

— сетка;

— портьерная ткань;

— блэкаут;

— и вышивка.

Все ткани произведены в Крыму и Турции.

Попасть на распродажу можно будет с 21 по 31 августа включительно. График работы — с 9 до 18 часов. Выставка разместится на первом этаже ДК «ЧТЗ-Уралтрак» по адресу пр. Ленина, 8.

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