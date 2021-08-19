В Челябинске устроят большую распродажу тканей

Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В августе пройдет большая распродажа. Все ткани, из которых можно сшить шторы, будут стоить от 100 рублей за метр. Ярмарка-выставка пройдет во дворце культуры ЧТЗ.
В ассортименте:
— тюль;
— органза;
— вуаль;
— турецкая микро;
— сетка;
— портьерная ткань;
— блэкаут;
— и вышивка.
Все ткани произведены в Крыму и Турции.
Попасть на распродажу можно будет с 21 по 31 августа включительно. График работы — с 9 до 18 часов. Выставка разместится на первом этаже ДК «ЧТЗ-Уралтрак» по адресу пр. Ленина, 8.
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