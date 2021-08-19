Уговаривали несколько часов: жительница Кыштыма отдала мошенникам 900 тыс. рублей

Женщина лишилась денег, доверившись мошенникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жертвой мошенников стала 64-летняя жительница Кыштыма.

Женщине позвонил по телефону незнакомец, представился сотрудником полиции и рассказал о поимке преступников, которые изготовили поддельные лекарства для похудения. Препараты женщина ранее покупала через интернет.

Чуть позже пенсионерке позвонил другой мужчина. Он сообщил, что за покупку подделок женщине положена компенсация — миллион рублей. Вот только сначала необходимо заплатить 43 тыс. рублей за открытие ячейки, в которой будут храниться деньги.

Мошенник уговаривал горожанку несколько часов. Наконец женщина сдалась и перевела 43 тыс. рублей на указанный им счет.

Тогда аферисты потребовали оплатить «дополнительные услуги», связанные с якобы существующей компенсацией. В результате пенсионерка перевела мошенникам еще 833 тыс. рублей — свои сбережения и деньги, полученные в кредит.

Лишь обнаружив, что никакая компенсация ей не пришла, женщина обратилась в полицию.

— В органах внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению противоправных деяний, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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