Еще 383 человека заболели коронавирусом в Челябинской области

Коронавирусом заразились почти 82 тыс. человек
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области за последние сутки медики вывили 383 новых случая коронавируса.
На лечении сейчас находятся 6815 больных Covid-19.
По данным регионального министерства здравоохранения за день от коронавируса умер 21 человек.
Всего с начала эпидемии в Челябинской области диагноз Covid-19 подтвердили у 81 тыс. 918 человек.
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