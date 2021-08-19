Еще 383 человека заболели коронавирусом в Челябинской области

Коронавирусом заразились почти 82 тыс. человек Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за последние сутки медики вывили 383 новых случая коронавируса.

На лечении сейчас находятся 6815 больных Covid-19.

По данным регионального министерства здравоохранения за день от коронавируса умер 21 человек.

Всего с начала эпидемии в Челябинской области диагноз Covid-19 подтвердили у 81 тыс. 918 человек.

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