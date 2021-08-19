В Челябинске изменятся маршруты пяти трамваев

Из-за ремонта трамвайного переезда перекресток в центре Челябинска закроют для трамваев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске с вечера 19 августа изменится схема движения на нескольких трамвайных маршрутах. Это связано с ремонтом переезда на пересечении улиц Свободы и Карла Маркса.

С 22:00 19 августа до 6:00 23 августа перекресток для трамваев будет закрыт.

В этот период трамвайные маршруты будут двигаться по следующим схемам:

№ 7 «ЧГРЭС — улица Труда — Завод имени Колющенко»

№ 8 «Чистпольская — улица Труда — Завод имени Колющенко»

№ 15 «ЧГРЭС — Российская — ЧТЗ»

№ 18 «Чистопольская — Горького — ЧЭМК»

Маршрут № 22 отменят. Трамваи, которые обычно его обслуживают, переведут на маршруты №8 «Чистпольская — улица Труда — Завод имени Колющенко» и № 17 «Чичерина — Медгородок».

Напомним, из-за ремонта трамвайного переезда на десять дней ограничили автомобильное движение.

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