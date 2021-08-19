О воспитании: в Челябинске открылось Южно-Уральское педагогическое собрание

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Сегодня, 19 августа, учителя со всей области прибыли в Челябинск, на традиционное педагогическое собрание. Темой большого разговора станет вопрос воспитания социально ответственной личности. Потому что школа и семья воспитывают ребенка на равных, ведь большую часть времени дети проводят в школе.

Как заявила первый замминистра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, в этом году в Челябинске впервые пройдет набор в психологи-педагогические классы. Елена Коузова пояснила: нужно растить педагогическую смену. Набор пройдет в 9-11 классах.

Еще одно новшество — курс экологического воспитания школьников. Новый курс был предложен губернатором Алексеем Текслером. Первоклашки получат пособие, доя учеников старшей школы готовится учебник, а в среднем звене экологическая тематика курсами войдет в изучение таких дисциплин как география, биология, обществознание, окружающий мир.