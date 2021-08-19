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Общество19 августа 2021 11:20

В Челябинской области для грузовиков закрыли трассу А-310

Такое решение приняли из-за жары
Елена КОЛЧИНА
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Водителям фур придется дождаться вечера

Водителям фур придется дождаться вечера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области ввели запрет на проезд большегрузных автомобилей по участку дороги А-310 «Челябинск-Троицк» с 16 по 146 километр.

Как рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал», фурам нельзя будет двигаться по трассе с 14:00 до 18:00 по местному времени. Причина — сильная жара, из-за которой плавится асфальт. В Челябинской области, по прогнозам метеорологов, воздух прогреется до температуры +32 градуса и выше.

Асфальт собираются в усиленном режиме поливать водой, чтобы он охлаждался. Следить за выполнением запрета на движение грузовиков будут дорожники и сотрудники ГИБДД.

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