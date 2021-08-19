«Рад возвращению темы образования»: Текслер выступил на Южно-Уральском педагогическом собрании

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня в Челябинске проходит Южно-Уральское педагогическое собрание. Перед участниками большого мероприятия выступил губернатор Алексей Текслер. Темой совещания стал вопрос воспитания социально ответственной личности.

Губернатор подчеркнул, что рад возвращению темы в образовательный дискус. И Челябинская область начинает ее развитие не с нуля: в регионе сильнейше педагогическая школа. В регионе в разных сферах образования занято более 125 тыс. человек — больше, чем в некоторых отраслях экономики. В системе находится более 800 тыс. человек — от дошколят до студентов вузов.

Алексей Текслер заявил, что регион делает максимум для успешной образовательной траектории ребенка в регионе. Большим событием станет появление современного межвузовского кампуса мирового уровня, который позволит выпускникам школ получать отличное образование на малой Родине и стать успешным в профессии.

В новый учебный год регион входит я большими планами, будут открыты новые школы. Да, школа, инфраструктура — эти важно, но, в первую очередь, учит учитель. Если необходимы новые меры для развития системы образования со стороны регионального правительства — губернатор ждет предложений и обещает их изучить.