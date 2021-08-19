В Челябинске завкафедрой вуза обвинили во взяточничестве

Следователи считают, что завкафедрой несколько лет торговал оценками на экзаменах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Заведующего кафедрой Уральского государственного университета физической культуры обвинили в получении взятки.

По версии следствия, с 2013 по 2020 год преподаватель получил более 1,7 млн рублей от студентов. За деньги он проставлял зачеты и ставил оценки за экзамены, не проверяя знания учащихся.

Как рассказали в региональном СУ СК, сейчас расследование уголовного дела подходит к концу. Во время следствия арестовали банковские счета обвиняемого. На них хранилось 2 млн рублей. Деньги намерены использовать для возмещения ущерба, причиненного преступлением.

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