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Происшествия19 августа 2021 11:58

В Челябинске завкафедрой вуза обвинили во взяточничестве

Следователи считают, что он получил от студентов 1,7 млн рублей
Елена КОЛЧИНА
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Следователи считают, что завкафедрой несколько лет торговал оценками на экзаменах

Следователи считают, что завкафедрой несколько лет торговал оценками на экзаменах

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Заведующего кафедрой Уральского государственного университета физической культуры обвинили в получении взятки.

По версии следствия, с 2013 по 2020 год преподаватель получил более 1,7 млн рублей от студентов. За деньги он проставлял зачеты и ставил оценки за экзамены, не проверяя знания учащихся.

Как рассказали в региональном СУ СК, сейчас расследование уголовного дела подходит к концу. Во время следствия арестовали банковские счета обвиняемого. На них хранилось 2 млн рублей. Деньги намерены использовать для возмещения ущерба, причиненного преступлением.

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