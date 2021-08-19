Подрядчики показали, как реставрируют росписи школы Васнецова в храме Александра Невского в Челябинске

Фото: мэрия Челябинска

Настоятель храма Александра Невского Отец Борис и подрядчик показали ход реконструкции собора. Работы осмотрела мэр Челябинска Наталья Котова.

Так, кирпичи для храма делает компания «Кемма», повторяя цвет и состав того материала, из которого до революции была построена церковь. А выкладывают эти кирпичи каменщики, которые в 2015 году реставрировали Спасскую башню Кремля.

Когда только начинали работы, обнаружили уникальные росписи, сюжет которых «Радость праведных о Господе» был разработан Виктором Васнецовым. Восстановлением рисунков занимаются специалисты, которые реставрировали Эрмитаж.

— Что касается старой живописи, занимаются реставраторы, — рассказывают строители. — Все исполнено в той же технике, в тех же материалах. Например, штукатурку мы сами варили здесь на объекте. Она абсолютно идентична авторской, очень крепкая. Прежде чем приступить к работе, штукатурку отвезли на исследования в лаборатории Петергофа.

Все окна в храме будут дубовыми, также сделанными по уникальным эскизам. Крыши и козырьки храма будут медными, а купола — золотыми.

— Собор, построенный по уникальному проекту ректора императорской Академии художеств Андрея Померанцева, с росписями школы Виктора Васнецова, откроется в декабре 2022 года и точно станет еще одной визитной карточкой Челябинска, — отметили в пресс-службе администрации Челябинска.

Фото: мэрия Челябинска

Кирпичи сделаны из дореволюционного состава. Фото: мэрия Челябинска

Фото: мэрия Челябинска

Росписи школы Виктора Васнецова. Фото: мэрия Челябинска

Фото: мэрия Челябинска

Окна сделаны из дуба. Фото: мэрия Челябинска

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