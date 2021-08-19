В Челябинске в смерти ребенка от электротока обвинили работника управляющей компании

Кабель торчал из-под земли. Фото: читатели КП

В Челябинске закончили расследовать смерть ребенка во дворе жилого дома. Трагедия произошла 6 июня. Десятилетний мальчик, играя возле дома № 32 по улице Марченко, ухватился за торчащий из земли оголенный провод. Кабель оказался под напряжением, ребенок получил смертельный удар током.

Как рассказали в региональном СУ СК, в гибели ребенка обвинили энергетика управляющей компании. Специалист должен был проводить осмотр и ремонт электрооборудования, но своевременно не заметил неисправность. Теперь его будут судить за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Напомним, невнимательных сотрудников энергоснабжающей компании отправили под суд в Каслях. Там девятилетний мальчик залез в трансформаторную будку во время игры в прятки, получил удар током и через несколько дней умер в больнице.

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