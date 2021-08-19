АГРО-2021: в Челябинске открылась крупнейшая сельхозвыставка

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске, у ледовой арены «Трактор», открылась традиционная выставка-ярмарка «АГРО». В этом году она проходит в 28 раз. Мёд и молоко, мясо и куриные яйца, сыр и зелень, овощи, фрукты, картофель — представлено все, чем богата южноуральская земля. Несмотря на сложные погодные условия, когда регион второй год «треплет» засуха, селяне рассчитывают собрать 1,2 млн т зерна и зернобобовых.

Открыл ярмарку губернатор Алексей Текслер.

— Наша область была и остаётся ведущим аграрным регионом в Уральском федеральном округе и один из лидеров в стране. Мы выращиваем, перерабатываем, обеспечивая себя основными продуктами питания, развиваем экспорт и поддерживаем фермеров, — сказал губернатор.

Выставка «АГРО-2021» проработает у ледовой арены до воскресенья.