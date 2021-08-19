На строительство дороги Париж – Джабык в Челябинской области выделят 480 млн рублей

Асфальтовой дороги, связывающей Джабык и Париж, никогда не было. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинская область получит от федерального правительства деньги на строительство асфальтовой дороги Париж – Джабык. Работы будут вестись на участке протяженностью в 18,9 км. Как сообщили в региональном Миндортрансе, общая сумма всех привлеченных средств составит 480 млн рублей.

— Сейчас формируется пакет официальной документации для проведения процедуры торгов. Мы планируем начать выполнять работы в ближайшее время. Основной объем собираемся сделать до конца 2021 года. Несмотря на жесткие временные рамки, работы будут выполнены в срок и качественно, – отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Сделать асфальтированную дорогу от поселка Джабык до села Париж просили губернатора Алексея Текслера жители Джабыка, чьи дома пострадали в июле от лесных пожаров. Глава региона поднял этот вопрос во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Хорошей дороги, которая связывала два этих населенных пункта, никогда не существовало.

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