Стройка сдвинулась: на самый первый долгострой в «Академе» нашелся новый застройщик

Строительство "Академа" началось в 2013 году Фото: Ольга ЩАПИНА

Судебные иски по банкротству ООО «Гринфлайт», которое начинало стоить дома в «Академе», начали расматриваться в Арбитражном суде еще в декабре 2016 года. На сегодня все дома вокруг уже сданы, появились два детских сада. Однако дом на пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев никто не спешил достраивать.

В августе на площадке появился кран, охрана и даже собака. Как рассказал конкурсный управляющий Андрей Кузьмин, сейчас идет процедура замены застройщика. Заявление будет рассмотрено в суде в сентябре этого года. Новый застройщик просит на достройку 18 месяцев.

В случае положительного решения, самый старый долгострой «Академа» будет сдан а начале 2023 года.

Спустя несколько лет на сройплощадке появились рабочие и охрана Фото: Ольга ЩАПИНА

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