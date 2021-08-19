Компьютеры, канцтовары и форма: на что уходят «путинские» пособия в Челябинске

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2 августа в России начали выдавать единовременные пособия на школьников в размере 10 000 рублей, что побудило родителей заняться приготовлениями к учебному году уже в начале августа. Аналитики МТС изучили траты челябинцев, связанные с приближением нового учебного года.

Анализ расходов клиентов МТС Банка показал, что в первой половине августа на Южном Урале больше всего увеличились покупки компьютерной техники и комплектующие к ним. По сравнению с прошлым годом их покупали в 2,5 раза чаще, при этом средний чек снизился на 19% до 3890 рублей. На втором месте оказались магазины школьных принадлежностей и канцтоваров — здесь рост составил 74%, средний чек вырос на 25% до 920 рублей.

Положительную динамику в первой половине августа по сравнению с прошлым годом показали покупки спортивной формы (+71%), детской одежды (+67%) и книг (+21%). Средние чеки также выросли во всех категориях: спортивная одежда — на 33% до 3600 рублей, детская одежда — на 44% до 1770 рублей и книжные магазины — на 13% до 330 рублей.

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