Мэрия Челябинска определилась с подрядчиком на обслуживание праздничной иллюминации

Подрядчик должен будет также проводить демонтаж и монтаж декоративного освещения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Администрация города Челябинска определилась с подрядчиком, который будет отвечать за обслуживание праздничной иллюминации на Новый год. Электронный аукцион выиграло ООО «Компания Омега» из Санкт-Петербурга. Начальная стоимость контракта составляла 101,5 млн рублей, однако в ходе торгов сумма снизалась до 14.1 млн рублей. Информация об этом находится на официальном портале Госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет выполнять свои работы до 31 октября 2023 года. Ему придется не только отвечать за обслуживание иллюминации, но и выполнять работы по ее установке и демонтажу.

— Осмотр объектов декоративно-светового оформления проводится один раз в неделю в темное время суток с момента включения уличного освещения для определения неработающих конструкций, — говорится в документации к госзакупке. — Один раз в неделю в дневное время для определения состояния креплений и внешнего вида, в течение трех суток после неблагоприятных погодных условий, а также в течение трех суток после проведения массовых мероприятий, утвержденных администрацией Челябинска.

В документации к закупке есть эскизы конструкций, которые будут установлены. На столбах развесят гирлянды с символикой Челябинской области, логотипа хоккейного клуба «Трактор», а также снежинок, спиралей, цветов и прочих узоров. Кроме того, отдельные светящиеся объекты будут установлены и в знаковых точках города. К примеру, на Кировке смонтируют арки, а на Театральной площади разместят громадную «люстру».

Проведение аукциона на обслуживание праздничной иллюминации в этом году для мэрии Челябинска получилось проблемным. ООО «ТехКонтроль» нашла недочеты в конкурсной документации и подала жалобу в УФАС. В ходе проверки надзорный орган выявил нарушения. В результате закупку отменили, и мэрии ее пришлось делать по-новому, исправив все недочеты.

Напомним, в 2019 году администрация Челябинска потратила на праздничную иллюминацию 600 млн рублей. Правда, жители города раскритиковали результат работ из-за «кварцевых ламп» на главных улицах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru