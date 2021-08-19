Мы вами гордимся: Текслер наградил призеров и участников Олимпиады

Татьяна Минина, ставшая серебряным призером по тхэквондо, и губернатор Алексей Текслер. Фото: gubernator74.ru

Губернатор Алексей Текслер пригласил в резиденцию атлетов, участников российской олимпийской сборной, и их тренеров. Южный Урал на летних играх в Токио представляли восемь спортсменов в шести видах спорта.

— Мы знаем, в каких сложных условиях проходила подготовка к Играм, какая непростая информационная атмосфера царила в ходе соревнований и было колоссальное давление на российскую сборную. Но нашим спортсмены справились с давлением и показали отличные результаты. При высочайшей конкуренции российской команде удалось занять третье место по числу наград. Вы, наши южноуральские спортсмены, выступили также достойно, ярко. Наша замечательная тхэквондистка Татьяна Минина завоевала для России олимпийское серебро. Это еще раз подтверждает, что у южноуральских спортсменов особая закалка, — сказал губернатор.

Все южноуральские спортсмены, принимавшие участие в Олимпиаде, получили из рук главы региона денежные сертификаты за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXXII летних Олимпийских играх. Тренеры олимпийцев также получили денежные сертификаты. Татьяне Мининой вручен сертификат на квартиру.

Отдельно глава региона поблагодарил тренеров. Благодаря их настойчивой работе, преданности делу живет и развивается массовый спорт, рождаются победы в профессиональном спорте.

— Мы продолжим развивать в регионе спортивную инфраструктуру, строить спортивные объекты. Со следующего года мы запускаем программу «Земский тренер». Мы видим и знаем, что многие из них, особенно в сельской местности, — настоящие подвижники. Мы безусловно поддержим тренерский корпус, начиная с массового детского спорта — это то, откуда идут в большую жизнь все спортсмены — сказал губернатор.

24 августа в Токио стартуют Паралимпийские игры. В сборной нашей страны пять южноуральских спортсменов.

Фото на память. Фото: gubernator74.ru

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