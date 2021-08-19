В Челябинске осудили казахстанского бизнесмена, давшего взятку таможеннику в 180 тысяч рублей

Подсудимого признали виновным в даче взятки в особо крупном размере. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор 64-летнему бизнесмену из Республики Казахстан. Он был признан виновным в даче взятки в особо крупном размере. Деньги мужчина пытался передать сотруднику таможни.

Инцидент произошел в марте на трассе в Троицком районе. Мобильная группа Челябинской таможни остановила фуру, перевозившую 10 тонн шин производства КНР, Словакии и Украины. Владельцем товара был житель Казахстана.

— Во время таможенного досмотра сотрудники Челябинской таможни выявили отсутствие на товаре обязательной маркировки. Стоимость груза составила 2,4 млн рублей, – сообщил пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков.

Владелец груза захотел «решить проблему на месте» и предложил взятку в размере 180 тыс. рублей начальнику отдела Челябинской таможни в обмен на пропуск фуры через границу. Однако тот деньги не взял и сообщил о преступлении в отдел по противодействию коррупции.

Жителю Казахстана назначили штраф в размере 1,3 млн рублей. Приговор обжалованию не подлежит.

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