В Челябинской области на трехлетнего ребенка упали деревянные качели

Фото: Инцидент Миасс / Vk.com

В Миассе (Челябинская область) на трехлетнюю девочку упали деревянные качели. По словам отца ребенка, инцидент произошел на детской площадке, расположенной по Бульвару Мира. Соответствующий пост появился в группе «Инцидент Миасс» во «Вконтакте».

— Будьте внимательны!!! Сегодня гуляя с дочерью 3 лет возле фонтана на бульваре мира на детской площадке она захотела покачаться на деревянной лошадке, спустя некоторое время я наблюдаю как моя дочь падает с этой лошади, а вся эта деревянная конструкция падает на нее сверху (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред), — написал мужчина в соцсетях.

По факту произошедшего Следственный комитет по Челябинской области организовал доследственную проверку.

— По предварительным данным, девочка получила ушибы при падении, из-за того, что качели не были закреплены, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru