В Миассе запретили посещать леса из-за риска возникновения пожаров

Тем не менее останавливаться на базах отдыха не запрещено. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Миасском городском округе Челябинской области с 20 августа вводится запрет на посещение лесов. Останавливаться можно будет только на базах отдыха. Туристов просят заранее предупредить о визите.

Причиной таких ограничений стала аномальная жара, из-за которой повышаются риски возникновения лесных пожаров. Причем меры предосторожности действуют также в окрестностях озера Инышко и Тургояк.

Туристам нельзя въезжать в леса и останавливаться на озерах с палатками, запрещено разводить костры, устанавливать мангалы и пользоваться кальянами везде, кроме баз отдыха. Ограничения будут временными, но когда их снимут, точно пока нельзя сказать: это будет зависеть от погодных условий.

Кроме того, начал действовать запрет на посещение природных парков «Иремель» и «Зилим». Они находятся на территории Башкортостана у границы с Челябинской областью.

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