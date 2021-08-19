Челябинский «Трактор» подписал контракт с лучшим снайпером ВХЛ прошлого сезона

Никита Тертышный. Фото: ХК "Трактор"

Нападающий Никита Тертышный заключил двустороннее соглашение с челябинским «Трактором». Он будет выступать за клуб в течение двух сезонов КХЛ. В минувшем сезоне Тертышный выступал в составе «Югры» и «Челмета». Об этом сообщили в пресс-службе «черно-белых»

— В межсезонье-2021 с хоккейным клубом «Югра» был заключен договор о временном переходе нападающего на время предсезонного сбора «Трактора». Вместе с «черно-белыми» Никита Тертышный прошел стартовые этапы подготовки и принял участие в Parimatch Sochi Hockey Open-2021, где челябинские игроки стали победителями. Он был признан лучшим нападающим турнира, набрав в четырех играх 6 (3+3) очков, — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

В прошлом сезоне нападающий Никита Тертышный стал лучшим снайпером регулярного чемпионата ВХЛ, забросив 30 шайб, а также победил в розыгрыше плей-офф вместе с хоккейным клубом «Югра». Кроме того, он завоевал Кубок Петрова. Никита Тертышный в сезоне 2020/21 провёл за челябинский «Челмет» и ханты-мансийцев 71 матч, набрав 70 (36+34) очков.

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